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ТЭК 09.09.2019 21:13

Новый министр энергетики Сауд.Аравии: я не тот жеребец, которого можно оседлать

Новый министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, внезапно назначенный на этот пост в ночь с субботы на воскресенье, в понедельник уже выступал на Мировом энергетическом конгрессе в Абу-Даби вместо своего предшественника Халида аль-Фалиха.

"Я не тот жеребец, которого можно оседлать. Я известен своей чрезмерной спонтанностью. Иногда даже чрезмерным цинизмом. Когда у меня возникает шутка - я ее высказываю, и она вызывают некоторое замешательство в аудитории. Поэтому прошу отнестись к этому легко, все это делается легко, можно сказать, в праздничном настроении, в котором мы все пребываем, начиная конференцию", - заметил он, открывая сессию со своим участием.

Абдель Азиз с теплом отозвался о своем предшественнике аль-Фалихе, называя его другом. "Я не думаю, что потерял друга Халида аль-Фалиха. Он был моим сокурсником. Мы 30 лет работали вместе. Я работал в министерстве, он - в Saudi Aramco. Мы вместе много пережили. Нам приходилось участвовать и в больших битвах, и в малых. Для меня было большой честью работать под его началом в должности государственного министра. Я многим обязан ему", - сказал новый министр энергетики.

Он отметил, что предшественники на посту министра - "основные строители многих составляющих инвестиций в Саудовскую Аравию".

"Я здесь для того, чтобы строить. Если я могу что-то построить, я не буду это уничтожать. Я являюсь частью этого строительства", - отметил Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

"Я, если можно так сказать, человек из подвала, из кухни. В Великобритании есть сериал "Вверху и внизу". Так вот, я работаю обычно внизу. Я люблю работать на кухне, в подвале. Я считаю, что это мое пространство. Я рад тому, что служу своей стране, своему королю. И я рад тому, чего мы все достигли с коллегами в ОПЕК. Теперь наша семья стала еще больше - это ОПЕК+. И скоро мы сможем определить хартию, которая позволит нам и дальше приглашать гостей", - сказал он.

Говоря о перспективах сотрудничества с ОПЕК+, новоиспеченный министр заметил: "Не думаю, что это станет негативной оценкой предыдущих попыток, но в этот раз все по-новому - как с точки зрения качества, так и с точки зрения размера, так и с точки зрения личности".

"Многие попытки, которые мы предпринимали ранее, - и они были, кстати, успешными - оказались временными по своей природе. Они были направлены на решение специфической проблемы в конкретное время. Как только вопрос был решен, все возвращалось к тому, где было ранее", - сказал принц Аль Сауд.

"В 1998 году я навещал своих хороших друзей в США, и я сказал им - более низкие цены на нефть - это рецепт более высоких цен на нефть. Оказалось, что я был прав. Я думаю, что та зрелость, которую мы сейчас имеем как производители, привела нас к ОПЕК+", - сказал министр.

Он также отметил позитивность налаживания диалога с потребителями нефти для решения вопросов, необходимых для стабильности и устойчивости.

"Эта отрасль должна иметь институты, которые могут дать концепцию поддержки, где будут устойчивые поставки нефти в соответствии с запросами потребителей", - заключил принц Аль Сауд.

В минувшие выходные стало известно, что король Саудовской Аравии отправил в отставку министра энергетики страны Халида аль-Фалиха, назначив на этот пост одного из своих сыновей. Назначенный новым министром принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд длительное время являлся членом делегации Саудовской Аравии в ОПЕК и имеет достаточный опыт работы в нефтяной отрасли.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, МИНИСТР


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