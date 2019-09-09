Иран уничтожил секретный объект по разработке ядерного оружия после обнаружения его Израилем - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил об уничтожении Ираном секретного ядерного объекта после того, как о нем стало известно израильской стороне.
"Мы знаем, чем вы занимаетесь, когда вы этим занимаетесь, и где вы этим занимаетесь. И мы продолжим разоблачение вашей лжи и нарушений", - сказал Нетаньяху в своей речи, обращаясь к Тегерану. Его выступление транслировали израильские и западные СМИ.
По словам Нетаньяху, объект находился в городе Абаде в провинции Фарс и был уничтожен в промежуток времени с конца июня по конец июля 2019 года.
"На этом месте Иран проводил испытания, чтобы разрабатывать ядерное оружие. Когда Иран понял, что мы раскрыли объект, вот что они сделали, они уничтожили объект, просто его уничтожили", - заявил премьер Израиля. В ходе своего выступления Нетаньяху показал спутниковые снимки этого объекта - до и после его уничтожения.
Нетаньяху также призвал международное сообщество оказывать давление на Иран, присоединившись к санкциям администрации США против Тегерана. "Давление, давление и еще раз давление", - подчеркнул премьер.
Иран, начав на минувшей неделе третий этап отказа от обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), вводит в эксплуатацию 56 усовершенствованных центрифуг различных моделей.
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