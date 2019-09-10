Британский парламент официально приостановил работу до 14 октября

Парламент Великобритании официально приостановил свою работу до 14 октября, сообщают во вторник британские СМИ.

На это время депутаты прекращают обсуждение любых законодательных актов. Текущая парламентская сессия длится с июня 2017 года, она стала самой длинной в истории британского парламента почти за 400 лет.

Этот перерыв станет самым продолжительным за последнее время. Так, с 1980-х годов перерыв между сессиями парламента обычно длился не более недели.

Процедура приостановки работы парламента прошла согласно традиции. Герольдмейстер Вестминстерского дворца, известная как "черный жезл", призвала членов палаты общин в палату лордов.

14 октября перед британскими депутатами, вернувшимися с вынужденных каникул, депутатами должна будет выступить королева, которая огласит новые приоритеты правительства.

Таким образом, у парламентариев будет значительно меньше времени для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из ЕС, запланированным на 31 октября. При этом британский премьер Борис Джонсон отрицает, что этот шаг связан с желанием вывести Великобританию из ЕС без сделки.

В понедельник королева Британии Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем.

Согласно закону, Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.