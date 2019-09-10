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10.09.2019 11:14

Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook

XI Международная зерновая торговая конференция «Global Grain Outlook» пройдет 22-25 октября в Баку.

Организаторами конференции являются Российский зерновой союз (РЗС), Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), Российский экспортный центр и Федерация ассоциаций пищевой промышленности Ирана.

Российский зерновой союз отмечает, что выбор Азербайджана, как места проведения конференции, связан с уникальным географическим положением, которое позволяет рассматривать Азербайджан как связующее звено между зерновыми рынками Причерноморья, Азии и Ближнего Востока, а также формированием позитивного имиджа Азербайджана и его позиционирования как «Зерновых ворот» между Исламским миром и странами Причерноморского региона.

В рамках Конференции будут обсуждены вопросы о средне- и долгосрочных тенденциях развития зернового производства, путях содействия инвестициям, зерновое производство и инфраструктуру зернового рынка, и механизмах финансирования производства и торговли зерном.

«Важным и актуальным вопросом является новое качество зерновой логистики, создание новых транспортных коридоров, в том числе использование для поставок зерна «Шелкового пути», создание зернового коридора Север-Юг с выходом в Персидский залив и др.», - отмечает РЗС.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]