Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook

XI Международная зерновая торговая конференция «Global Grain Outlook» пройдет 22-25 октября в Баку.

Организаторами конференции являются Российский зерновой союз (РЗС), Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), Российский экспортный центр и Федерация ассоциаций пищевой промышленности Ирана.

Российский зерновой союз отмечает, что выбор Азербайджана, как места проведения конференции, связан с уникальным географическим положением, которое позволяет рассматривать Азербайджан как связующее звено между зерновыми рынками Причерноморья, Азии и Ближнего Востока, а также формированием позитивного имиджа Азербайджана и его позиционирования как «Зерновых ворот» между Исламским миром и странами Причерноморского региона.

В рамках Конференции будут обсуждены вопросы о средне- и долгосрочных тенденциях развития зернового производства, путях содействия инвестициям, зерновое производство и инфраструктуру зернового рынка, и механизмах финансирования производства и торговли зерном.

«Важным и актуальным вопросом является новое качество зерновой логистики, создание новых транспортных коридоров, в том числе использование для поставок зерна «Шелкового пути», создание зернового коридора Север-Юг с выходом в Персидский залив и др.», - отмечает РЗС.

Б.Рустамбеков