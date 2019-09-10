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ТЭК 10.09.2019 11:22

Азербайджан инвестировал в проект ЮГК около $9,9 млрд - SOCAR

Суммарные затраты ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" (CQD, Южный Газовый Коридор, управляющая компания от Азербайджана) в рамках проекта создания ЮГК составили $9,87 млрд.

«Совокупная доля финансирования Азербайджана по всем сегментам ЮГК составляет около $10,1 млрд. Из данной суммы CQD инвестировано до сих пор около 97% ($9,87 млрд – ИФ) средств как за счет собственного капитала, так и за счет привлечения средств финансовых институтов извне”, - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» официальный представитель компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов.

Ахмедов также сообщил, что к настоящему времени в рамках проекта создания ЮГК общий прогресс по строительству Транс-Анатолийского Газопровода (TANAP) составляет около 100%, по проекту строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP) - 88,8%, по Стадии II разработки месторождения Шах-Дениз - 93%.

Ранее со ссылкой на И.Ахмедова сообщалось, что в 2019 году ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" в рамках проекта создания ЮГК планирует инвестиции на сумму около $900 млн.

ЗАО "CQD" создано для эффективного управления проектами Стадии-2 разработки газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз», расширения ЮКТМ газопровода, строительства газопроводов TANAP и TAP.

Доля SOCAR в капитале общества составляет 49%, государства – 51%. Государственный нефтяной фонд Азербайджана обеспечил финансирование долевого участия государства в ЗАО Canub Qaz Dehlizi.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

Общая стоимость проекта ЮГК оценивается порядка $40 млрд.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Н.Аббасова

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Тэги: ЮГК, РАСХОДЫ


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