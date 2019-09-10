Токийский международный аэропорт приостановил работу из-за тайфуна

Более 17 тыс. пассажиров застряли на ночь в токийском международном аэропорту Нарита из-за мощного тайфуна Фасай, который вызвал сбой в транспортной системе, сообщили во вторник местные власти.

"Сейчас пассажиры начинают отправляться домой или до конечного пункта назначения", - заявил пресс-секретарь аэропорта.

Аэропорт Нарита, расположенный в префектуре Тиба, оказался в центре тайфуна Фасай, в результате чего были отменены более 100 рейсов. Также нарушено движение на автомобильных и железных дорогах, из-за чего многие не имеют возможности добраться из аэропорта до города.

Сообщается, что аэропорт предоставил 2 тыс. бутылок воды, 19 тыс. пачек крекеров и 18 тыс. спальных мешков оставшимся в аэропорту пассажирам.