Финрегулятор Азербайджана и Visa подписали меморандум по совместной деятельности для расширения безналичных расчетов в стране

Международная платежная система VISA и Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана продолжат совместную работу по расширению доли безналичных расчетов в стране.

Это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, подписанным между двумя структурами, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан» с мероприятия.

Как отметила региональный менеджер VISA по Кавказу Кристина Дорош, меморандум позволит активизировать развитие цифровых платежей в стране. «Документ также предусматривает расширение использования современных платежных средств, поддержку цифрового бизнеса и обучение населения Азербайджана», - сказала Дорош во вторник на пресс-конференции.

В свою очередь, начальник Управления контроля над инфраструктурой финансовых рынков Палаты Тамерлан Рустамов отметил, что меморандум позволит также «предотвращать факты мошенничества при карточных платежах, усилит финансовую инклюзивность и позволит изучать и применять передовые технологии в стране».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 сентября 2018 года утвердил "Госпрограмму расширения цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020гг". За счет реализации этой программы в Центробанке Азербайджана ожидают снижения доли наличных транзакций в экономике с 74% (в 2017г) до 40% (в 2020г). При этом годовой рост объема безналичных расчетов в 2018-2020гг прогнозируется на 17 млрд манатов ($10 млрд по текущему курсу).

А.Мамедов