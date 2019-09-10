Бакинская ФБ вступила в ряды МАБ СНГ

Бакинская фондовая биржа (БФБ) стала членов Международной ассоциации бирж стран СНГ (МАБ СНГ), сообщает БФБ.

«Данное решение было принято в ходе общего собрания, которое прошло 6 сентября в столице Кыргызстана Бишкеке. Вступление в Международную ассоциацию бирж открывает ряд новых возможностей для БФБ», - отмечается в сообщении биржи.

Международная ассоциация бирж СНГ учреждена в Москве в апреле 2000 года с целью координации усилий по развитию организованных финансовых рынков в соответствии с международными стандартами.

В МАБ входит 20 организаций из 10 стран СНГ, играющих ключевую роль в обслуживании взаимного финансового оборота, операций с валютой, государственными и корпоративными ценными бумагами.

Б.Рустамбеков