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Внешняя политика 10.09.2019 11:44

Баку и Киев работают над организацией встречи президентов Азербайджана и Украины

Встреча президентов Азербайджана и Украины Ильхама Алиева и Владимира Зеленского возможен на полях Генассамблеи ООН в США, заявил украинский посол в Баку Владислав Каневский.

«Очень важен первый контакт, встречи. Наши президенты должны познакомиться лично перед тем, как приступить к обсуждению важных стратегических задач, которые стоят на повестке дня», - сказал Каневский во вторник, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Он добавил, что стороны работают над организацией «встречи лидеров двух стран на международной площадке». «Небольшая встреча очень важна для первого контакта. Ближайшая такая площадка могла быть Генассамблея ООН. Нужно согласовать графики президентов, и этот вопрос пока что открыт», - добавил он.

«Для нас не важно, где состоится встреча. Для нас важно, чтобы это была подготовленная встреча. Что касается заседания Совета президентов - это классическая формула и она себя оправдала. Мы работаем комплексно. Мне кажется хорошим посылом будет проведение политических консультаций на уровне министерств иностранных дел двух стран», - сказал посол.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТЫ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]