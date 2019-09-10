Баку и Киев работают над организацией встречи президентов Азербайджана и Украины

Встреча президентов Азербайджана и Украины Ильхама Алиева и Владимира Зеленского возможен на полях Генассамблеи ООН в США, заявил украинский посол в Баку Владислав Каневский.

«Очень важен первый контакт, встречи. Наши президенты должны познакомиться лично перед тем, как приступить к обсуждению важных стратегических задач, которые стоят на повестке дня», - сказал Каневский во вторник, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Он добавил, что стороны работают над организацией «встречи лидеров двух стран на международной площадке». «Небольшая встреча очень важна для первого контакта. Ближайшая такая площадка могла быть Генассамблея ООН. Нужно согласовать графики президентов, и этот вопрос пока что открыт», - добавил он.

«Для нас не важно, где состоится встреча. Для нас важно, чтобы это была подготовленная встреча. Что касается заседания Совета президентов - это классическая формула и она себя оправдала. Мы работаем комплексно. Мне кажется хорошим посылом будет проведение политических консультаций на уровне министерств иностранных дел двух стран», - сказал посол.

Ф.Исазаде