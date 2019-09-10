Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях НАТО в Германии

Военнослужащие ВС Азербайджана примут участие в многонациональных бригадных тактических учениях «Saber Junction – 19», сообщает министерство обороны.
Учения пройдут в Германии в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс.
«Основной целью учений, проводимых Европейским командованием США (EUCOM), является повышение уровня оперативной координации между НАТО и странами-партнерами, а также боеготовности их подразделений и совершенствование индивидуальных качеств военнослужащих»,- отмечается в собощении.
В учениях задействовано до 2 тыс. военнослужащих армий стран-членов и партнеров НАТО.
Учения продлятся до 30 сентября.
Б.Рустамбеков
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