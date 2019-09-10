Отгрузка нефти в Новороссийске приостановлена из-за шторма

Отгрузка нефти в порту Новороссийск по-прежнему приостановлена из-за шторма, сообщил журналистам представитель "Транснефти" .
"В Новороссийске продолжается шторм, не позволяющий производить отгрузки. По прогнозам он может продлиться еще несколько дней", - сказал он.
"В остальных портах погодные условия рабочие. Прием в систему и поставки на НПЗ идут по плану", - добавил представитель "Транснефти".
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