Отгрузка нефти в Новороссийске приостановлена из-за шторма

Отгрузка нефти в порту Новороссийск по-прежнему приостановлена из-за шторма, сообщил журналистам представитель "Транснефти" .

"В Новороссийске продолжается шторм, не позволяющий производить отгрузки. По прогнозам он может продлиться еще несколько дней", - сказал он.

"В остальных портах погодные условия рабочие. Прием в систему и поставки на НПЗ идут по плану", - добавил представитель "Транснефти".