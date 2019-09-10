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ТЭК 10.09.2019 11:50

Отгрузка нефти в Новороссийске приостановлена из-за шторма

Отгрузка нефти в порту Новороссийск по-прежнему приостановлена из-за шторма, сообщил журналистам представитель "Транснефти" .

"В Новороссийске продолжается шторм, не позволяющий производить отгрузки. По прогнозам он может продлиться еще несколько дней", - сказал он.

"В остальных портах погодные условия рабочие. Прием в систему и поставки на НПЗ идут по плану", - добавил представитель "Транснефти".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ПОРТ, ПОГОДА, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]