Доля безналичных расчетов в карточных операциях в Азербайджане на конец июня составляет 20% - региональный менеджер Visa

Доля безналичных платежей в карточных операциях в Азербайджане составила на конец первого полугодия 20%, отмечает международная платежная система VISA.
"На конец первого полугодия доля безналичных платежей в общем карточном обороте в Азербайджане составила 20%, что на 4 процентных пункта превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - сказала региональный менеджер VISA по Кавказу Кристина Дорош на пресс-конференции во вторник.
По ее словам, в целом рынок безналичных платежей Азербайджана демонстрирует рост.
"По итогам первого полугодия 2019 года число транзакций увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сумма транзакций - на 39%. В то же время сократился средний размер чека - на 1,4% или до 54 манатов. Это, как ни странно положительный показатель, так как показывает, что клиенты начали использовать карточки даже для мелких операций", - отметила Дорош.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 сентября 2018 года утвердил "Госпрограмму расширения цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020гг". За счет реализации этой программы в Центробанке Азербайджана ожидают снижения доли наличных транзакций в экономике с 74% (в 2017г) до 40% (в 2020г). При этом годовой рост объема безналичных расчетов в 2018-2020гг прогнозируется на 17 млрд манатов ($10 млрд по текущему курсу).
А.Мамедов
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