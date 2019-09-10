AzerGold привлекает консультанта для анализа перспективности месторождений полезных ископаемых

ЗАО «AzerGold» привлекает консультанта для проверки достоверности цифровизации данных, а также анализа перспективности месторождений полезных ископаемых в Азербайджане, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия – 200 манатов. В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.

Главными критериями оценки тендерных предложений станут: опыт выполнения аналогичных работ, финансовое положение, низкая цена, высокое качество, своевременное выполнение контракта.

Компании, желающие принять участие в тендере, должны представить свои предложения до 15:00 4 октября. Тендерная процедура состоится 7 октября в 15:00.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.

Н.Аббасова