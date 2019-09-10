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Инфраструктура и тендеры 10.09.2019 11:56

AzerGold привлекает консультанта для анализа перспективности месторождений полезных ископаемых

ЗАО «AzerGold» привлекает консультанта для проверки достоверности цифровизации данных, а также анализа перспективности месторождений полезных ископаемых в Азербайджане, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия – 200 манатов. В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.

Главными критериями оценки тендерных предложений станут: опыт выполнения аналогичных работ, финансовое положение, низкая цена, высокое качество, своевременное выполнение контракта.

Компании, желающие принять участие в тендере, должны представить свои предложения до 15:00 4 октября. Тендерная процедура состоится 7 октября в 15:00.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZERGOLD, КОНСУЛЬТАНТ, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]