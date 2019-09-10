Представители Пентагона прибыли в Турцию для переговоров по сирийской зоне безопасности

Двое высокопоставленных представителей Пентагона прибыли в Турцию для переговоров, связанных с созданием зоны безопасности на северо-востоке Сирии вблизи границы с Турцией, сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на турецкое министерство обороны.

В заявлении министерства говорится, что делегация, возглавляемая заместителем главы Европейского командования США генерал-лейтенантом Стивеном Твитти и заместителем главы Центрального командования США генерал-лейтенантом Томасом Бергесоном встретится во вторник с представителями турецких военных.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщал, что 8 сентября военнослужащие Турции и США начали патрулирование в зоне безопасности на северо-востоке Сирии.

Анкара и Вашингтон в августе, после нескольких месяцев консультаций, достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.

Турция, желающая защитить границы от курдских "Отрядов народной самообороны", которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 30 - 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы "Отрядов народной самообороны" были выведены из этой зоны, а их объекты разрушены.