Представители Пентагона прибыли в Турцию для переговоров по сирийской зоне безопасности

Двое высокопоставленных представителей Пентагона прибыли в Турцию для переговоров, связанных с созданием зоны безопасности на северо-востоке Сирии вблизи границы с Турцией, сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на турецкое министерство обороны.
В заявлении министерства говорится, что делегация, возглавляемая заместителем главы Европейского командования США генерал-лейтенантом Стивеном Твитти и заместителем главы Центрального командования США генерал-лейтенантом Томасом Бергесоном встретится во вторник с представителями турецких военных.
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщал, что 8 сентября военнослужащие Турции и США начали патрулирование в зоне безопасности на северо-востоке Сирии.
Анкара и Вашингтон в августе, после нескольких месяцев консультаций, достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.
Турция, желающая защитить границы от курдских "Отрядов народной самообороны", которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 30 - 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы "Отрядов народной самообороны" были выведены из этой зоны, а их объекты разрушены.
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