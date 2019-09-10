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Дальнее зарубежье 10.09.2019 17:04

В Финляндии значительно снизился уровень дискриминации русскоязычного населения - доклад

Дискриминация русскоязычного населения в Финляндии в целом снижается, однако власти страны все менее склонны работать с организациями соотечественников, подозревая их в связях с правительством РФ, говорится в докладе комиссии против расизма и нетолерантности Совета Европы (ECRI).

"ECRI с удовлетворением отмечает, что получает информацию от НКО, объединяющих русскоязычное население Финляндии, указывающую на значительное снижение общего уровня дискриминации", - говорится в докладе комиссии о ситуации в Финляндии, распространенном во вторник.

В докладе отмечается, что доступ к здравоохранению и социальным услугам для русскоговорящих также улучшился.

В докладе говорится, что организации русскоговорящих, однако, сообщают о все более негативном отношении к ним от некоторых СМИ и институтов власти в связи с присоединением Крыма к России и вооруженным конфликтом на востоке Украины.

Подозрения о наличии политических связей между организациями русскоговорящих граждан и правительством РФ портят в остальном хорошие отношения между такими организациями и властями Финляндии, в особенности в вопросах государственного финансирования мероприятий НКО, говорится в документе.

Как отмечают в ЕС, число русскоговорящих в Финляндии выросло с 66 тысяч в 2013 году до 77 тысяч в связи с продолжающейся трудовой миграцией, при этом выходцы из России и Эстонии составляют наиболее многочисленные группы мигрантов в республике.

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Тэги: РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯНЕ, ДОКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]