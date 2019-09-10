Китай увеличивает импорт свинины из Европы и Бразилии на фоне дефицита

Китай наращивает импорт свинины из Бразилии и Европы в попытке восполнить дефицит в размере 10 млн тонн на своем рынке в текущем году в связи со вспышкой АЧС.

Цены на свинину в Китае взлетели практически вдвое с июля, достигнув 38 юаней за килограмм, согласно официальным статданным. Показатели, опубликованные Национальным бюро статистики во вторник, свидетельствуют, что цены подскочили на 46,7% в августе по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Стоимость импорта свинины выросла более чем на 150% в годовом выражении в августе, до 2,5 млрд юаней ($350 млн), согласно подсчетам Financial Times, основанным на данных, опубликованных китайскими государственными СМИ. Эти данные показали, что импорт в стоимостном выражении за восемь месяцев года подскочил на 66% в годовом выражении.

Пекин ввел пошлины в размере 72% на импорт свинины из США из-за торговых разногласий с Вашингтоном, поэтому Китай стал наращивать импорт из Европы и Латинской Америки. Аналитики прогнозируют, что в текущем году Китай импортирует свыше 2 млн тонн.

Главный исполнительный директор бразильской компании JBS, крупнейшего производителя мяса в мире, Жилберту Томазони сказал инвесторам в августе, что продажи в Китай выросли на 70-80% за последний квартал по сравнению с тремя месяцами ранее, пишет FT.

Между тем Испания в первой половине года увеличила продажи в Китай в стоимостном выражении на 90%, до 442 млн евро, что частично было вызвано ростом цен, отметил международный директор организации Interporc, которая представляет испанских производителей свинины, Даниэль де Мигель.

Строгие нормы регулирования Китая в отношении иностранных поставок ограничивают возможности страны в плане импорта. Пекин требует, чтобы поставляемая продукция проходила надлежащую проверку, и запрещает использование рактопамина (биодобавка для роста мышечной массы).

Заместитель премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа в августе сказал чиновникам, что дефицит свинины в стране составит 10 млн тонн, и назвал наращивание местного производства "политической задачей". Он призвал усилить финансовую поддержку отрасли и ослабить экологические нормы, в результате которых в последние годы были закрыты сотни тысяч небольших ферм.

Несмотря на это, аналитики ожидают, что для достижения уровней производства свинины в Китае, наблюдавшихся до вспышки АЧС, потребуется несколько лет. Согласно прогнозам Goldman Sachs, рост производства, вероятно, будет зафиксирован лишь в середине 2021 года.