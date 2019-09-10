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Дальнее зарубежье 10.09.2019 17:36

BMW сократит производство на заводе в Оксфорде в случае "жесткого" Brexit

Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) сократит производство на заводе в Оксфорде в случае, если Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения сделки с Брюсселем, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на финансового директора компании Николаса Питера.

BMW уже запланировал полную остановку конвейера на 31 октября, когда Великобритания должна покинуть ЕС, а также на 1 ноября, сказал Питер журналистам на автосалоне во Франкфурте.

"Мы должны повышать цены и ограничивать производство, реагируя на такое развитие событий", - заявил он, имея в виду сценарий Brexit без сделки.

Питер подтвердил годовой прогноз BMW и сказал, что поставленные компанией цели смогут быть достигнуты в текущей экономической ситуации.

Автопроизводители на протяжении более чем года предупреждают, что "жесткий" выход Великобритании из ЕС вынудит их перенести производство за пределы Великобритании. Так, Toyota Motor Corp. на прошлой неделе объявила о намерении прекратить выпуск автомобилей в стране в день ее выхода из блока.

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Тэги: ЕВРОПА, BMW, ПРОИЗВОДСТВО, BREXIT

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]