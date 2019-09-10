Новым прокурором Москвы стал Денис Попов

Президент РФ Владимир Путин назначил государственного советника юстиции 2 класса Дениса Попова на должность прокурора Москвы на 5-летний срок, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России во вторник.

Там отметили, что до недавнего времени Попов был прокурором Дагестана.

Новый столичный прокурор родился в 1972 году в г. Свердловске. В 2001 году окончил Российскую правовую академию Минюста РФ. Службу в органах прокуратуры начал в 2000 году.

В разное время работал специалистом 1 категории и следователем Нагатинской межрайонной прокуратуры Москвы, помощником и старшим помощником прокурора Центрального административного округа столицы, прокурором отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Москвы, заместителем и первым заместителем Кузьминского межрайонного прокурора Москвы, заместителем прокурора Юго-Восточного административного округа Москвы, заместителем прокурора и прокурором ЦАО Москвы, Измайловским межрайонным прокурором Москвы, первым заместителем прокурора Тульской области, прокурором Хакасии, отметили в надзорном ведомстве.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся, награжден орденом Мужества, нагрудными знаками "Почетный работник прокуратуры РФ" и "За безупречную службу", именным оружием.

Предшественником Попова на посту прокурора Москвы был Владимир Чуриков, который покинул должность в декабре прошлого года. Его обязанности исполнял заместитель прокурора города Олег Манаков.