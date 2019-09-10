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СНГ 10.09.2019 18:17

Новым прокурором Москвы стал Денис Попов

Президент РФ Владимир Путин назначил государственного советника юстиции 2 класса Дениса Попова на должность прокурора Москвы на 5-летний срок, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России во вторник.

Там отметили, что до недавнего времени Попов был прокурором Дагестана.

Новый столичный прокурор родился в 1972 году в г. Свердловске. В 2001 году окончил Российскую правовую академию Минюста РФ. Службу в органах прокуратуры начал в 2000 году.

В разное время работал специалистом 1 категории и следователем Нагатинской межрайонной прокуратуры Москвы, помощником и старшим помощником прокурора Центрального административного округа столицы, прокурором отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Москвы, заместителем и первым заместителем Кузьминского межрайонного прокурора Москвы, заместителем прокурора Юго-Восточного административного округа Москвы, заместителем прокурора и прокурором ЦАО Москвы, Измайловским межрайонным прокурором Москвы, первым заместителем прокурора Тульской области, прокурором Хакасии, отметили в надзорном ведомстве.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся, награжден орденом Мужества, нагрудными знаками "Почетный работник прокуратуры РФ" и "За безупречную службу", именным оружием.

Предшественником Попова на посту прокурора Москвы был Владимир Чуриков, который покинул должность в декабре прошлого года. Его обязанности исполнял заместитель прокурора города Олег Манаков.

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Тэги: МОСКВА, ПРОКУРОР, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]