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Финансы 10.09.2019 17:01

Клиенты МБА получили возможность опробовать систему платежей без карточек

Международная платежная система VISA обсуждает с азербайджанскими банками систему токенизации, сообщила региональный менеджер компании в Азербайджане Кристина Дорош.

"Совместно с Международным банком Азербайджана (МБА) мы подготовили систему токенизации, позволяющую совершать безналичные платежи без карточки. В настоящее время мы ведем переговоры и с другими банками для того, чтобы развивать систему токенизации по всей стране", - сказала Дорош на презентации системы токенизации во вторник.

В свою очередь, директор по цифровым решениям VISA в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Александр Стельмах отметил, что для того, чтобы воспользоваться новшеством, держателям пластиковых карточек МБА должны загрузить специальное приложение.

"Скачав приложение IBA Pay, клиенты МБА должны ввести номер карточки и защитный код в программу, после чего спокойно могут использовать свой мобильный телефон вместо пластиковой карточки. При этом интернет будет необходим пользователю только в момент скачивания программы. То есть единственным техническим препятствием для платежа может стать только отсутствие зарядки на телефоне", - сказал Стельмах.

Токенизация – шифрование карточных данных пользователя. Данная технология заключается в том, что в момент совершения операции по карте все данные карты шифруются. Это позволяет значительно облегчить безопасность транзакций.

Токенизация также позволяет привязывать карточки к мобильным телефонам пользователей, что делает ненужным физическое наличие карточки.

А.Мамедов

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Тэги: VISA, БАНКИ, СИСТЕМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]