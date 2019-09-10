Клиенты МБА получили возможность опробовать систему платежей без карточек

Международная платежная система VISA обсуждает с азербайджанскими банками систему токенизации, сообщила региональный менеджер компании в Азербайджане Кристина Дорош.
"Совместно с Международным банком Азербайджана (МБА) мы подготовили систему токенизации, позволяющую совершать безналичные платежи без карточки. В настоящее время мы ведем переговоры и с другими банками для того, чтобы развивать систему токенизации по всей стране", - сказала Дорош на презентации системы токенизации во вторник.
В свою очередь, директор по цифровым решениям VISA в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Александр Стельмах отметил, что для того, чтобы воспользоваться новшеством, держателям пластиковых карточек МБА должны загрузить специальное приложение.
"Скачав приложение IBA Pay, клиенты МБА должны ввести номер карточки и защитный код в программу, после чего спокойно могут использовать свой мобильный телефон вместо пластиковой карточки. При этом интернет будет необходим пользователю только в момент скачивания программы. То есть единственным техническим препятствием для платежа может стать только отсутствие зарядки на телефоне", - сказал Стельмах.
Токенизация – шифрование карточных данных пользователя. Данная технология заключается в том, что в момент совершения операции по карте все данные карты шифруются. Это позволяет значительно облегчить безопасность транзакций.
Токенизация также позволяет привязывать карточки к мобильным телефонам пользователей, что делает ненужным физическое наличие карточки.
А.Мамедов
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