Джек Ма передает бразды правления Alibaba в день своего 55-летия спустя 20 лет после основания компании

Китайский интернет-гигант Alibaba во вторник отмечает свое 20-летие, а его создатель Джек Ма покидает пост исполнительного председателя совета директоров - эти полномочия теперь возьмет на себя гендиректор компании Дэниэл Чжан.

Среди китайских технологических компаний это первый случай отхода от руководства основателя бизнеса. Так, главами основных конкурентов Alibaba - Tencent и Baidu - остаются их основатели Пони Ма и Робин Ли, пишет газета Financial Times.

Джек Ма, который 10 сентября отмечает свое 55-летие, основал Alibaba вместе с друзьями в 1999 году и за двадцать лет превратил компанию в гиганта мировой интернет-торговли с капитализацией в $462 млрд. Собственное состояние Джека Ма оценивается в $41,8 млрд, он является богатейшим человеком Китая и занимает второе место в списке Bloomberg Billionaires в Азии.

До того, как учредить Alibaba, Джек Ма был школьным учителем английского языка, и теперь он намерен вернуться к работе в сфере образования и сфокусироваться на филантропических проектах.

Его преемник - 47-летний бывший бухгалтер Дэниэл Чжан - пришел в Alibaba в 2007 году. Он отвечал за развитие Tmall - платформы B2C, которая стала важным каналом для иностранных компаний, стремящихся продавать свои товары в Китае. Считается, что именно ему принадлежит идея масштабных распродаж в День одиноких людей (или День холостяка), который отмечается в Китае 11 ноября. Он же стоит за новой инициативой Alibaba в сфере розничной торговли, объединяющей традиционные магазины и электронную коммерцию.

Джек Ма объявил о своем уходе из компании ровно год назад, и это сообщение не напугало инвесторов, поскольку Alibaba давно стала частью повседневной жизни сотен тысяч китайцев, которые используют ее сервисы для покупки и продажи товаров, осуществления платежей и развлечения.

Кроме того, передача руководства в компании была четко спланирована, и в Alibaba неоднократно подчеркивали факт наличия хорошего кадрового потенциала. Акции Alibaba за этот год подорожали на 9,4%.

Перед преемником Джека Ма, однако, стоят довольно сложные задачи. Компания планирует, что к 2036 году ее платформы будут обеспечивать 100 млн рабочих мест, поддерживать 10 млн прибыльных бизнесов и обслуживать 2 млрд клиентов по всему миру (в настоящее время около 654 млн).

В ближайшей перспективе Alibaba планирует достигнуть целевого показателя валовой выручки всех продавцов, работающих на ее площадках, на уровне $1 трлн (в прошлом году - $853 млрд).

Достижение этих целей, однако, может осложнить торговая война США и Китая, которая разворачивает назад процесс глобализации, при том что попытки Alibaba активнее развивать бизнес в своем регионе, включая Юго-Восточную Азию и Индию, пока не приносят достаточные плоды.

"Я думаю, все эти цели уйдут во мрак", - отмечает Дункан Кларк, автор книги об истории Alibaba.

По словам Кларка, сам Джек Ма все больше занимается филантропией, интересуясь проектами в сфере образования, борьбы с бедностью в сельских районах Китая, а также в ряде других сфер.

Талантом Джека Ма всегда была его необъяснимая способность угадывать ситуацию на несколько шагов вперед, отмечает Кларк. Это было как со сферой электронной коммерции, которая стала в Китае рынком объемом $2 трлн, так и со сферой мобильных платежей - теперь в стране платежи через Alipay принимают все, включая нищих, просящих милостыню.

"Он - лицо китайского бизнеса за рубежом и дома тоже, - говорит Кларк. - Теперь он стремится стать лицом филантропии, природоохранной деятельности и образования, и, таким образом, показать, как технологии могут быть силой во благо".

Джек Ма владеет 5,3%-ной долей Alibaba стоимостью $24,6 млрд. Он останется в совете директоров компании до очередного годового собрания акционеров Alibaba в 2020 году. При этом он будет пожизненным участником партнерства Alibaba Partnership, в которое входят высокопоставленные менеджеры группы и входящих в нее компаний. Партнерство имеет право номинировать, а в ряде случаев и назначать простое большинство членов совета директоров.