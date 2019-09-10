Новый глава МИД Италии Ди Майо будет поддерживать хорошие отношения с Москвой, но сохранит лояльность Рима режиму санкций со стороны ЕС - итальянский политолог

Назначение лидера "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо главой МИД Италии ничего не изменит в подходах официального Рима к развитию отношений с Россией, считает итальянский эксперт по международным отношениям Джованни Савино.
"Полагаю, по сути, ничего не изменится. Рим, как и прежде, будет придерживаться курса на лояльность по отношению к своим партнерам по ЕС, одновременно поддерживая и открытые отношения с Москвой. Мы сейчас не слышим, как ранее от Маттео Сальвини, разговоров об отмене санкций. Но, с другой стороны, в прошлом году итальянское руководство согласилось на продление санкционных мер", - сказал Савино во вторник "Интерфаксу".
По его оценке, на позицию Италии в отношении Москвы могут оказать влияние признаки возможной нормализации российско-украинских отношений. "Сейчас для итальянской стороны важно понять, как будет меняться международная обстановка после обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной, ставшего сигналом о возможности нового курса в российско-украинских отношений. Может быть, с учетом некий изменений позитивного характера что-то изменится и в итальянском подходе в отношении России, но сейчас этого никто не знает", - сказал собеседник агентства.
По оценке итальянского эксперта, Ди Майо, как и его предшественники, "видит в Москве не врага, а партнера".
Луиджи Ди Майо, ставший главой итальянского внешнеполитического ведомства, в предыдущем правительстве Джузеппе Конте одновременно занимал посты вице-премьера и министра труда и экономического развития.
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