VTB Bank (Azerbaijan) запустил собственную программу ипотечного кредитования

VTB Bank (Azerbaijan) запустил свою собственную программу ипотечного кредитования, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

"Минимальная процентная ставка по ипотечному кредиту составляет 12% и может меняться в зависимости от суммы первоначального взноса за приобретаемое жилье, а также срока кредита. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемого жилья. Кредит можно получить в размере от 10 тыс. до 275 тыс. манатов со сроком от 6 месяцев до 25 лет", - отметили в банке.

В VTB отметили, что при расчете суммы кредита помимо дохода заемщика, могут учитываться доходы и его членов семьи.

"При сумме первоначального взноса в размере 40% и более, анализ платежеспособности клиента не проводится. Квартиру в ипотеку можно приобрести как на вторичном, так и первичном рынке недвижимости при условии наличия выписки из государственного реестра недвижимого имущества", - сообщили в банке.

Центральный банк Азербайджана в ноябре 2008 года одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

А.Мамедов