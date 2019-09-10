VTB Bank (Azerbaijan) запустил собственную программу ипотечного кредитования

VTB Bank (Azerbaijan) запустил свою собственную программу ипотечного кредитования, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
"Минимальная процентная ставка по ипотечному кредиту составляет 12% и может меняться в зависимости от суммы первоначального взноса за приобретаемое жилье, а также срока кредита. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемого жилья. Кредит можно получить в размере от 10 тыс. до 275 тыс. манатов со сроком от 6 месяцев до 25 лет", - отметили в банке.
В VTB отметили, что при расчете суммы кредита помимо дохода заемщика, могут учитываться доходы и его членов семьи.
"При сумме первоначального взноса в размере 40% и более, анализ платежеспособности клиента не проводится. Квартиру в ипотеку можно приобрести как на вторичном, так и первичном рынке недвижимости при условии наличия выписки из государственного реестра недвижимого имущества", - сообщили в банке.
Центральный банк Азербайджана в ноябре 2008 года одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.
А.Мамедов
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