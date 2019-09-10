Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8774 RUR   0.0259 GBR   2.0977 TRY   0.2954

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.85 1.33 Brent 62.59 1.05

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 10.09.2019 17:24

VTB Bank (Azerbaijan) запустил собственную программу ипотечного кредитования

VTB Bank (Azerbaijan) запустил свою собственную программу ипотечного кредитования, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

"Минимальная процентная ставка по ипотечному кредиту составляет 12% и может меняться в зависимости от суммы первоначального взноса за приобретаемое жилье, а также срока кредита. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемого жилья. Кредит можно получить в размере от 10 тыс. до 275 тыс. манатов со сроком от 6 месяцев до 25 лет", - отметили в банке.

В VTB отметили, что при расчете суммы кредита помимо дохода заемщика, могут учитываться доходы и его членов семьи.

"При сумме первоначального взноса в размере 40% и более, анализ платежеспособности клиента не проводится. Квартиру в ипотеку можно приобрести как на вторичном, так и первичном рынке недвижимости при условии наличия выписки из государственного реестра недвижимого имущества", - сообщили в банке.

Центральный банк Азербайджана в ноябре 2008 года одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНК, ИПОТЕКА, ПРОГРАММА


Похожие новости


Bank BTB увеличил в 2018г портфель по ипотечному кредитованию на 44% ASB стал банком-агентом АИКГФ по ипотечному кредитованию NBC Bank удвоил в 2017 году ипотечный портфель Президент Алиев утвердил порядок реструктуризации ипотечных кредитов из средств АИКГФ Ипотечный портфель AGBank оценивается в 52 млн манатов Ипотечный портфель AGBank оценивается в 51 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]