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Регион 10.09.2019 17:50

Помпео заподозрил Иран в незадекларированной ядерной деятельности

Госсекретарь США Майк Помпео предположил во вторник, что Иран может вести "незадекларированную ядерную деятельность".

"Недостаточно полное сотрудничество иранского режима с МАГАТЭ вызывает вопросы относительно возможных незадекларированных ядерных материалов или незадекларированной деятельности. Это вписывается в 40-летнюю иранскую схему лжи", - написал Помпео в своем аккаунте в Twitter.

"Но мир не попадется на эту удочку. Мы отрежем режиму все пути к ядерному оружию", - отметил госсекретарь США.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил об уничтожении Ираном секретного ядерного объекта после того, как о нем стало известно израильской стороне. По словам Нетаньяху, объект находился в городе Абаде в провинции Фарс и был уничтожен в какой-то промежуток времени с конца июня по конец июля 2019 года. Израильский премьер утверждал, что Иран проводил на этом объекте испытания с целью разработки ядерного оружия.

В минувшую субботу Иран объявил, что перешёл к третьему этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

СВПД был принят Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 в Вене после 10 лет переговоров. Сделка призвана гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие с Тегерана всех международных и односторонних санкций. 18 октября СВПД вступил в силу.

Однако в мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

8 мая этого года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана.

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Тэги: США, ГОСДЕП, ИРАН, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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