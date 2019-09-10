ЧБТР через TuranBank направил около $6 млн на финансирование МСБ в Азербайджане – глава банка

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) весь объем средств, привлеченный от размещения облигаций в манатах, направил на финансирование малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" президент ЧБТР Дмитрий Панкин.

"В соответствии с нашими договоренностями, весь первый выпуск наших манатных облигаций в объеме 10 млн манатов (около $6 млн) был направлен на развитие финансирования местного малого и среднего бизнеса через азербайджанский TuranBank. Поддержка малого предпринимательства является одним из приоритетов экономической политики правительства", - заявил Панкин.

По его словам, соглашение с Turanbank подразумевает использование этих средств на кредитование предприятий ненефтяного сектора Азербайджана – промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли и сферы услуг. «Это соответствует стратегическим задачам ЧБТР в стране», - добавил он.

Панкин также отметил, что выпуск облигаций в национальной валюте позволит поддерживать курс правительства Азербайджана на дедолларизацию финансового сектора.

"Это было не только первое размещение бумаг ЧБТР в Азербайджане, но и первая эмиссия международного банка развития в стране. Этот важный первый шаг отражает положительную динамику в экономике страны и способствует укреплению ее финансового рынка, а также поддерживает курс правительства на дедолларизацию финансового сектора", - сказал Панкин.

Как сообщалось ранее, ЧБТР 1 августа 2019 года провел размещение на Бакинской фондовой бирже (БФБ) облигаций на сумму 10 млн манатов ($5,88 млн по текущему курсу). Срок обращения облигаций составляет 730 дней, доходность - 9,25% годовых. Выплаты процентов держателям будут осуществляться раз в квартал. Дата погашения облигаций – 31 июля 2021 года.

В ходе аукциона были поданы 63 заявки со стороны инвесторов на общую сумму 81 млн манатов. Таким образом, спрос на облигации в 8 раз превысил предложение.

Андеррайтером размещения выступило ЗАО «Инвестиционная компания PASHA Capital».

В целом, ЧБТР планирует в Азербайджане в течение одного года эмиссию манатных облигаций на общую сумму 50 млн манатов ($29,4 млн по текущему курсу).

ЧБТР основан в январе 1997 года для поддержки развития экономики стран черноморского бассейна и укрепления регионального сотрудничества. Его учредителями и акционерами являются правительства 11 стран: России, Греции, Турции, Болгарии, Украины, Румынии, Албании, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдавии. Доля Азербайджана в акционерном капитале банка составляет 5%. Текущий портфель банка по проектам в Азербайджане на конец 2018 года оценивается в 53,867 млн евро.





А.Мамедов





