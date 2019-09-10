МЭА поможет Азербайджану в подготовке стратегии развития энергосектора

Международное энергетическое агентство (МЭА) окажет поддержку в подготовке «Стратегии долгосрочного развития энергетического сектора Азербайджана», заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.
Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, находясь, с визитов в ОАЭ встретился с исполнительным директором МЭА Биролом, сообщает министерство.
В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, в частности о нынешнем состоянии дел на нефтяном рынке, факторы, влияющие на спрос и предложения, о диверсификации экономики нефтяных стран и развитии сферы возобновляемых источников энергии.
Шахбазов также отметил важность сотрудничества с МЭА при подготовке «Стратегии долгосрочного развития энергетического сектора Азербайджана».
В ОАЭ министр энергетики Азербайджана также провел встречу с вице-президентом Национальной энергетической администрации Китая Лин Шангингом. Шахбазов пригласил китайские компании к активному сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии.
В минэнерго также сообщили, что Шахбазов встретился с министром энергетики Монголии Черенпил Давасуреном. Были обсуждены вопросы энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Монголией.
Шахбазов также отметил, что Минэнерго Азербайджан готово к подписанию с минэнерго Монголии меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере.
Б.Рустамбеков
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