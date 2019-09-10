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ТЭК 10.09.2019 18:36

МЭА поможет Азербайджану в подготовке стратегии развития энергосектора

Международное энергетическое агентство (МЭА) окажет поддержку в подготовке «Стратегии долгосрочного развития энергетического сектора Азербайджана», заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, находясь, с визитов в ОАЭ встретился с исполнительным директором МЭА Биролом, сообщает министерство.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, в частности о нынешнем состоянии дел на нефтяном рынке, факторы, влияющие на спрос и предложения, о диверсификации экономики нефтяных стран и развитии сферы возобновляемых источников энергии.

Шахбазов также отметил важность сотрудничества с МЭА при подготовке «Стратегии долгосрочного развития энергетического сектора Азербайджана».

В ОАЭ министр энергетики Азербайджана также провел встречу с вице-президентом Национальной энергетической администрации Китая Лин Шангингом. Шахбазов пригласил китайские компании к активному сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии.

В минэнерго также сообщили, что Шахбазов встретился с министром энергетики Монголии Черенпил Давасуреном. Были обсуждены вопросы энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Монголией.

Шахбазов также отметил, что Минэнерго Азербайджан готово к подписанию с минэнерго Монголии меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МЭА, МИНИСТР, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]