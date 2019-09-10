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СНГ 10.09.2019 19:34

Евгений Иванов назначен статс-секретарем - замглавы МИД РФ вместо Григория Карасина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Иванова статс-секретарем - заместителем министра иностранных дел РФ, освободив его от занимаемой должности.

Другим указом от должности статс-секретаря - замглавы МИД освобожден Григорий Карасин.

Указы опубликованы на портале правовой информации.

Иванов до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.

В качестве замглавы МИД РФ Иванов курировал с 2017 года консульские вопросы.

Как пояснили "Интерфаксу" в МИД РФ, Иванов в первую очередь будет исполнять функции статс-секретаря.

На место Карасина, который курировал в МИДе отношения с СНГ и странами постсоветского пространства, "будет назначен другой заместитель министра", добавил собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали о том, что Карасин по завершении дипломатической службы может перейти на работу в Совет Федерации. Он может стать сенатором от Сахалинской области.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]