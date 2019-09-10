Евгений Иванов назначен статс-секретарем - замглавы МИД РФ вместо Григория Карасина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Иванова статс-секретарем - заместителем министра иностранных дел РФ, освободив его от занимаемой должности.

Другим указом от должности статс-секретаря - замглавы МИД освобожден Григорий Карасин.

Указы опубликованы на портале правовой информации.

Иванов до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.

В качестве замглавы МИД РФ Иванов курировал с 2017 года консульские вопросы.

Как пояснили "Интерфаксу" в МИД РФ, Иванов в первую очередь будет исполнять функции статс-секретаря.

На место Карасина, который курировал в МИДе отношения с СНГ и странами постсоветского пространства, "будет назначен другой заместитель министра", добавил собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали о том, что Карасин по завершении дипломатической службы может перейти на работу в Совет Федерации. Он может стать сенатором от Сахалинской области.