Евгений Иванов назначен статс-секретарем - замглавы МИД РФ вместо Григория Карасина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Иванова статс-секретарем - заместителем министра иностранных дел РФ, освободив его от занимаемой должности.
Другим указом от должности статс-секретаря - замглавы МИД освобожден Григорий Карасин.
Указы опубликованы на портале правовой информации.
Иванов до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
В качестве замглавы МИД РФ Иванов курировал с 2017 года консульские вопросы.
Как пояснили "Интерфаксу" в МИД РФ, Иванов в первую очередь будет исполнять функции статс-секретаря.
На место Карасина, который курировал в МИДе отношения с СНГ и странами постсоветского пространства, "будет назначен другой заместитель министра", добавил собеседник агентства.
Ранее СМИ сообщали о том, что Карасин по завершении дипломатической службы может перейти на работу в Совет Федерации. Он может стать сенатором от Сахалинской области.
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