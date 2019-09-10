Трамп уволил Болтона, имя нового советника по нацбезопасности объявит на следующей неделе

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон покидает свой пост по просьбе Дональда Трампа, сообщил во вторник американский президент.

"Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Twitter.

"Я попросил Джона, чтобы он подал в отставку, прошение он подал мне этим утром", - добавил президент.

Трамп отметил, что был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном. В то же время, президент поблагодарил его за проделанную работу.

Он пообещал, что объявит имя нового советника по национальной безопасности на следующей неделе.

Между тем сам Болтон заявляет, что сам принял это решение. "Я предложил уйти в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: "Давай поговорим об этом завтра", - написал Болтон в Twitter.

Болтон стал третьим советником по национальной безопасности президента Трампа, заняв должность 9 апреля 2018 года. До него советниками были Майкл Флинн, занимавший должность меньше месяца, и Герберт Макмастер, проработавший при Трампе с февраля 2017 года по апрель 2018 года.

При президенте Джордже Буше-младшем Болтон с августа 2005 по декабрь 2006 года занимал пост постоянного представителя США при ООН, хотя был известен своим скептицизмов в отношении этой организации.

Болтон имел в американской политики репутацию "ястреба", выступающего за наиболее радикальные решения международных проблем. Американские СМИ нередко называли Болтона одним из самых влиятельных лиц в администрации Трампа, в то же время отмечая, что у президента и его советника периодически возникают разногласия.