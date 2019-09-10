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Бизнес и законодательство 10.09.2019 20:34

Аргентина может создать СП для деятельности в промпарках и агропарках Азербайджана

Азербайджан и Аргентина обсуждают возможность создания совместных предприятий для деятельности в промышленных парках и агропарках на территории Азербайджана.

Данная тема, а также вопросы сотрудничества в промышленной, фармацевтической, торговой, АПК обсуждены в ходе встречи министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и посла Аргентины в Баку Серхио Освальдо Перес Гунелла.

Мустафаев сообщил, что между странами подписано около 25 документов, среди которых соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, обмен налоговой информацией, техническом сотрудничестве и др.

Министр также проинформировал посла о реформах, проводимых в частном секторе экономики, о транспортно-транзитных возможностях, о потенциале экономического сотрудничества в различных сферах экономики.

В свою очередь, Гунелла отметил заинтересованность Аргентины в расширении связей с Азербайджаном.

«На встрече собеседники провели обмен мнениями по вопросам создания СП для деятельности в промпарках и агропарках в Азербайджане, сотрудничества в сферах промышленности, АПК, фармацевтики, торговли и др. направлениях», - отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРГЕНТИНА, СП, ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]