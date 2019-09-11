Москалькова рассчитывает на положительную реакцию на свои обращения к властям государств, где содержатся осужденные россияне

полномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова продолжит работу с представителями иностранных государств, на территории которых находятся осужденные граждане России.
"Я постоянно продолжаю заниматься судьбой Ярошенко, который находится в США, Бута и ряда других граждан, находящихся в заключении в США, Винника, который находится сейчас в Греции. Обращались по этому поводу и в международные сообщества, и к властям этих государств. И надо сказать, что этот диалог ведется. Я получила ответы от соответствующих ведомств этих государств, и реакция наступает положительная", - сказала Москалькова "Интерфаксу" в среду во Владивостоке, где проходит конференция "Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина".
"В частности, после моего обращения к властям Соединенных Штатов Америки и посольству США, думаю, что я сыграла тоже определенную роль в том, что и жена и дочь были допущены к свиданию спустя девять лет после заключения под стражу Ярошенко. Эта работа будет продолжаться в отношении и других граждан", - добавила она.
Российский летчик Константин Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.
В течение нескольких лет Ярошенко находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда его в середине июня 2018 года перевели якобы из-за стычки с другим арестантом. Сейчас он отбывает срок в пенитенциарном учреждении "Данбери" в штате Коннектикут.
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