Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8774 RUR   0.0259 GBR   2.0977 TRY   0.2954

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.40 -0.45 Brent 62.38 -0.21

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.09.2019 11:00

Москалькова рассчитывает на положительную реакцию на свои обращения к властям государств, где содержатся осужденные россияне

полномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова продолжит работу с представителями иностранных государств, на территории которых находятся осужденные граждане России.

"Я постоянно продолжаю заниматься судьбой Ярошенко, который находится в США, Бута и ряда других граждан, находящихся в заключении в США, Винника, который находится сейчас в Греции. Обращались по этому поводу и в международные сообщества, и к властям этих государств. И надо сказать, что этот диалог ведется. Я получила ответы от соответствующих ведомств этих государств, и реакция наступает положительная", - сказала Москалькова "Интерфаксу" в среду во Владивостоке, где проходит конференция "Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина".

"В частности, после моего обращения к властям Соединенных Штатов Америки и посольству США, думаю, что я сыграла тоже определенную роль в том, что и жена и дочь были допущены к свиданию спустя девять лет после заключения под стражу Ярошенко. Эта работа будет продолжаться в отношении и других граждан", - добавила она.

Российский летчик Константин Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

В течение нескольких лет Ярошенко находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда его в середине июня 2018 года перевели якобы из-за стычки с другим арестантом. Сейчас он отбывает срок в пенитенциарном учреждении "Данбери" в штате Коннектикут.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, ОМБУДСМЕН, ОБРАЩЕНИЯ


Похожие новости


Шеф Пентагона видит угрозу для Европы со стороны России и Китая Москва и Вашингтон находятся в состоянии дипломатической окопной войны - посол США в РФ Путин не получал приглашение на саммит G7 в США - Песков Второй пакет санкций США против РФ по делу Скрипалей в понедельник вступает в силу Трамп подтвердил, что тема о возвращении РФ в G8 обсуждается Трамп считает возможным приглашение Путина на саммит G7 в США - Bloomberg

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]