Трое граждан Австралии задержаны в Иране

Трое граждан Австралии, двое из которых также имеют британские паспорта, были задержаны в Иране, сообщает The Guardian.
По данным источников издания, одной из задержанных является преподаватель австралийского университета. Собеседники отметили, что женщина была арестована несколько месяцев назад.
Двое других австралийцев - женщина-блогер и ее спутник были задержаны несколько недель назад в ходе поездки по стране.
Сообщается, что две женщины содержатся в тегеранской тюрьме Эвин. Местонахождение мужчины неизвестно.
Хотя двое из арестованных имеют двойное гражданство, австралийское правительство ведет переговоры с Тегераном об условиях освобождения всех трех арестованных.
Представитель департамента иностранных дел и торговли Австралии подтвердил, что департамент "оказывает консульскую помощь семьям трех австралийцев, задержанных в Иране".
Ссылаясь на конфиденциальность информации, он отказался от дальнейших комментариев.
В свою очередь, австралийское правительство обновило рекомендации по поездкам в Иран. Гражданам предлагают "пересмотреть потребность путешествовать в Иран", а также не ездить в пограничные районы с Афганистаном и Ираном и не посещать военные или ядерные объекты, которые "не всегда четко обозначены".
"Существует риск того, что иностранцы, включая австралийцев, могут быть произвольно задержаны или арестованы в Иране. Мы не можем гарантировать консульский доступ, если вы задержаны или арестованы", - говорится в сообщении правительства.
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