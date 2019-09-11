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Дальнее зарубежье 11.09.2019 10:35

Спецпредставитель Южной Кореи по КНДР отправляется в Пекин для переговоров с замглавой МИД КНР

Специальный представитель по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун направляется в Пекин на этой неделе для переговоров с замминистра иностранных дел КНР Ло Чжаохуэем о совместных усилиях по денуклеаризации КНДР, сообщило в среду Министерство иностранных дел Южной Кореи.

Согласно ему, Ли До Хун встретится с заместителем министра иностранных дел Китая Ло Чжаохуэем в Пекине в четверг.

Ожидается, что они обменяются мнениями о текущей ситуации на полуострове и путях активизации двустороннего сотрудничества по содействию зашедшему в тупик диалогу между Северной Кореей и США.

Во вторник замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что ее страна желает проведения переговоров с США по денуклеаризации в конце сентября.

"Мы стремимся к всеобъемлющим переговорам по всем вопросам, которые мы обсуждали до сих пор с США, в условленное время и в условленном месте в конце сентября", - заявила она.

Пхеньян принял к сведению неоднократные призывы Вашингтона к переговорам, отметила Цой Сон Хи.

США и КНДР до сих пор не возобновили переговоры по ядерной программе Пхеньяна, приостановленные после безрезультатного саммита США-КНДР в Ханое.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КИТАЙ, КНДР, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]