Спецпредставитель Южной Кореи по КНДР отправляется в Пекин для переговоров с замглавой МИД КНР

Специальный представитель по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун направляется в Пекин на этой неделе для переговоров с замминистра иностранных дел КНР Ло Чжаохуэем о совместных усилиях по денуклеаризации КНДР, сообщило в среду Министерство иностранных дел Южной Кореи.
Согласно ему, Ли До Хун встретится с заместителем министра иностранных дел Китая Ло Чжаохуэем в Пекине в четверг.
Ожидается, что они обменяются мнениями о текущей ситуации на полуострове и путях активизации двустороннего сотрудничества по содействию зашедшему в тупик диалогу между Северной Кореей и США.
Во вторник замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что ее страна желает проведения переговоров с США по денуклеаризации в конце сентября.
"Мы стремимся к всеобъемлющим переговорам по всем вопросам, которые мы обсуждали до сих пор с США, в условленное время и в условленном месте в конце сентября", - заявила она.
Пхеньян принял к сведению неоднократные призывы Вашингтона к переговорам, отметила Цой Сон Хи.
США и КНДР до сих пор не возобновили переговоры по ядерной программе Пхеньяна, приостановленные после безрезультатного саммита США-КНДР в Ханое.
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