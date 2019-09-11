Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что сообщения американских СМИ о вывозе из России информатора Соединенных Штатов недостоверны.
"Я видел это сообщение. Сообщение по существу недостоверно", - сказал Помпео, выступая на брифинге.
"Сообщение фактически неверно", - подчеркнул Помпео.
В ЦРУ неоднократно также опровергали эту информацию СМИ. В частности, ранее на этой неделе директор ЦРУ по связям с общественностью Бриттани Браммелл заявляла, что сообщения американских СМИ не соответствуют действительности.
"Сообщение CNN о том, что ЦРУ принимает решения о жизни или смерти, основанные на чем-то другом, кроме объективного анализа..., является просто ложным. Предположение о том, что неосторожное обращение президента с самой чувствительной разведывательной информацией, к которой он имеет доступ каждый день, привело к предполагаемой операции по выводу агента, является неточным", - сказала Браммелл в эфире телеканала CNN.
Ранее американские СМИ сообщили, что в 2017 году США вывезли из России информатора, близкого к российским властям, отчасти из-за опасений, связанных с действиями Трампа.
9 сентября о спецоперации по вывозу из России ценного информатора сообщил телеканал CNN. По сведениям его источников, агента решили вывезти из опасений, что его могут раскрыть, после того как президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в 2017 году выдал России секретную информацию о деятельности "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) в Сирии, добытую израильской разведкой.
Во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что этим информатором мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей. По данным издания, ранее Смоленков также работал в МИД России и посольстве РФ в США.
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