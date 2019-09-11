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Помпео назвал "по существу недостоверными" сообщения о вывозе американского информатора из России

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что сообщения американских СМИ о вывозе из России информатора Соединенных Штатов недостоверны.

"Я видел это сообщение. Сообщение по существу недостоверно", - сказал Помпео, выступая на брифинге.

"Сообщение фактически неверно", - подчеркнул Помпео.

В ЦРУ неоднократно также опровергали эту информацию СМИ. В частности, ранее на этой неделе директор ЦРУ по связям с общественностью Бриттани Браммелл заявляла, что сообщения американских СМИ не соответствуют действительности.

"Сообщение CNN о том, что ЦРУ принимает решения о жизни или смерти, основанные на чем-то другом, кроме объективного анализа..., является просто ложным. Предположение о том, что неосторожное обращение президента с самой чувствительной разведывательной информацией, к которой он имеет доступ каждый день, привело к предполагаемой операции по выводу агента, является неточным", - сказала Браммелл в эфире телеканала CNN.

Ранее американские СМИ сообщили, что в 2017 году США вывезли из России информатора, близкого к российским властям, отчасти из-за опасений, связанных с действиями Трампа.

9 сентября о спецоперации по вывозу из России ценного информатора сообщил телеканал CNN. По сведениям его источников, агента решили вывезти из опасений, что его могут раскрыть, после того как президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в 2017 году выдал России секретную информацию о деятельности "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) в Сирии, добытую израильской разведкой.

Во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что этим информатором мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей. По данным издания, ранее Смоленков также работал в МИД России и посольстве РФ в США.

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Тэги: США, ИНФОРМАТОР, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]