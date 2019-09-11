Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8774 RUR   0.0259 GBR   2.0977 TRY   0.2954

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.40 -0.45 Brent 62.38 -0.21

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.09.2019 11:40

США ввели санкции против членов ХАМАС и ИГ

Власти США ввели санкции против ряда террористов и лидеров террористических группировок, сообщает во вторник госдеп США.

Минфин США внес в санкционные списки 15 террористов и организаций, связанных с террористическими группами.

Под санкции попали лица, связанные с ХАМАС, ИГ, а также спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который в США считается террористической организацией.

Также госдеп внес в список глобальных террористов (SDGT), против который применяются санкции, террористическую организацию "Хуррас ад-Дин", являющуюся подразделением "Аль-Каиды" в Сирии. В санкционные списки госдепа попали 12 лидеров группировок, таких как ИГ, ХАМАС и "Хезболла".

Применение новых санкций стало возможно после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, совершенствующий санкционный режим, призванный бороться с терроризмом, отмечает госдеп.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТЕРРОРИСТЫ, САНКЦИИ


Похожие новости


Эрдоган рассказал Трампу о возможностях Турции бороться с ИГ в Сирии - СМИ Трамп обещает за месяц очистить Ирак и Сирию от ИГИЛ США объявили вознаграждение за информацию о лидерах ХАМАС и "Хезболлы" ВВС США уничтожили 60 террористов в Сомали - АП Турция и США выступили за совместную борьбу с террористами и сохранение территориальной целостности Сирии Совбез ООН принял резолюцию США по борьбе с иностранными террористами-боевиками

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]