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Бизнес и законодательство 11.09.2019 10:09

AzerGold подготовит стратегический план c привлечением консультанта

ЗАО «AzerGold» отбирает консультанта для подготовки средне- и краткосрочного стратегического плана, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия – 500 манатов.

В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.

Главными критериями оценки тендерных предложений станут: опыт выполнения аналогичных работ, финансовое положение, низкая цена, высокое качество, своевременное выполнение контракта.

Компании, желающие принять участие в тендере, должны представить свои предложения до 15:00 7 октября. Тендерная процедура состоится 8 октября в 15:00.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.

В январе-августе 2019 года ЗАО "AzerGold" добыло 34,678 тыс. унций золота и 63,698 тыс. унций серебра. В 2019 году компания планирует произвести 55 тыс. унций золота и 87 тыс. унций серебра.

А.Мамедов

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Тэги: AZERGOLD, СТРАТЕГИЯ, КОНСУЛЬТАНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]