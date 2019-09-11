AzerGold подготовит стратегический план c привлечением консультанта

ЗАО «AzerGold» отбирает консультанта для подготовки средне- и краткосрочного стратегического плана, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия – 500 манатов.

В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.

Главными критериями оценки тендерных предложений станут: опыт выполнения аналогичных работ, финансовое положение, низкая цена, высокое качество, своевременное выполнение контракта.

Компании, желающие принять участие в тендере, должны представить свои предложения до 15:00 7 октября. Тендерная процедура состоится 8 октября в 15:00.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.

В январе-августе 2019 года ЗАО "AzerGold" добыло 34,678 тыс. унций золота и 63,698 тыс. унций серебра. В 2019 году компания планирует произвести 55 тыс. унций золота и 87 тыс. унций серебра.

А.Мамедов