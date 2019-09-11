Минздрав направит более 4 млн манатов на реализацию проекта с ПРООН

Центр инновации и снабжения при Минздраве Азербайджана заключил два контракта на покупку лекарств и на реализацию проекта по усилению системы снабжения здравоохранения в республике на общую сумму 11 млн 989 тыс. 370,15 манатов.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ООО «Azertibbtechizat» подписан контракт на закупку препаратов для наркоза, наркотических и психотропных лекарств. Стоимость контракта – 7 млн 970 тыс. 655,15 манатов.

Кроме того, с Программой развития ООН (ПРООН) подписан контракт по реализации проекта поддержки Минздрава для усиления системы снабжения здравоохранения в стране. Стоимость договора - 4 млн 18 тыс. 715 манатов.

Н.Аббасова