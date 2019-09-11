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Здравоохранение 11.09.2019 10:15

Минздрав направит более 4 млн манатов на реализацию проекта с ПРООН

Центр инновации и снабжения при Минздраве Азербайджана заключил два контракта на покупку лекарств и на реализацию проекта по усилению системы снабжения здравоохранения в республике на общую сумму 11 млн 989 тыс. 370,15 манатов.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ООО «Azertibbtechizat» подписан контракт на закупку препаратов для наркоза, наркотических и психотропных лекарств. Стоимость контракта – 7 млн 970 тыс. 655,15 манатов.

Кроме того, с Программой развития ООН (ПРООН) подписан контракт по реализации проекта поддержки Минздрава для усиления системы снабжения здравоохранения в стране. Стоимость договора - 4 млн 18 тыс. 715 манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНЗДРАВ, КОНТРАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]