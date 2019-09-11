ЧБТР в начале 2020г планирует вторую эмиссию облигаций в нацвалюте Азербайджана – глава банка

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) планирует выпуск второго транша облигационного займа в азербайджанских манатах в начале 2020 года, заявил президент ЧБТР Дмитрий Панкин.

"ЧБТР намерен и дальше поддерживать устойчивое развитие местного рынка ценных бумаг и оперативно реагировать на потребности азербайджанского рынка, в частности, малого бизнеса, в финансировании в местной валюте. В настоящее время мы проводим оценку нескольких таких проектов. Рассматриваем возможность выпуска второго транша облигационного займа в начале следующего года", - сказал Панкин, отвечая на вопросы "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, основным моментом в деятельности ЧБТР является потребность рынка.

"В своей деятельности мы ориентируемся на потребности рынка. У нас налажено

взаимодействие с регулирующими органами страны, появляется опыт работы по этим продуктам с азербайджанскими партнерами. Рассчитываем, что другие международные банки развития последуют нашему примеру", - сказал Панкин.

Как сообщалось ранее, ЧБТР 1 августа 2019 года провел размещение на Бакинской фондовой бирже (БФБ) облигаций на сумму 10 млн манатов ($5,88 млн по текущему курсу). Срок обращения облигаций составляет 730 дней, доходность - 9,25% годовых. Выплаты процентов держателям будут осуществляться раз в квартал. Дата погашения облигаций – 31 июля 2021 года.

В ходе аукциона были поданы 63 заявки со стороны инвесторов на общую сумму 81 млн манатов. Таким образом, спрос на облигации в 8 раз превысил предложение.

Андеррайтером размещения выступило ЗАО «Инвестиционная компания PASHA Capital».

В целом, ЧБТР планирует в Азербайджане в течение одного года эмиссию манатных облигаций на общую сумму 50 млн манатов ($29,4 млн по текущему курсу).

Ранее сообщалось, что эмиссию облигаций в нацвалюте Азербайджане также планируют Азиатский банк развития (АБР) и Европейский банк торговли и развития (ЕБРР).

ЧБТР основан в январе 1997 года для поддержки развития экономики стран черноморского бассейна и укрепления регионального сотрудничества. Его учредителями и акционерами являются правительства 11 стран: России, Греции, Турции, Болгарии, Украины, Румынии, Албании, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдавии. Доля Азербайджана в акционерном капитале банка составляет 5%. Текущий портфель банка по проектам в Азербайджане на конец 2018 года оценивается в 53,867 млн евро.

А.Мамедов





