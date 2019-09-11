Новак и министр энергетики Саудовской Аравии не обсуждали вопросы, связанные с изменением цен на нефть

Глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд не обсуждали вопросы, связанные с изменением цен на нефть.
"Мы, безусловно, вместе с министром обсудили ситуацию на мировых рынках, текущую ситуацию по ценам, исполнение соглашения ОПЕК+, которое в декабре было подписано. Конечно, и про цены поговорили, но не обсуждали вопросы, касающиеся необходимости что-либо менять по ценам. Цены складываются рыночные, и наша задача - смотреть за исполнением соглашения и фундаментальными показателями рынка", - сказал Новак журналистам.
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