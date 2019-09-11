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ТЭК 11.09.2019 10:54

Новак: Будем считать 19 сентября согласованной датой трехсторонних переговоров по газу

Россия готова провести 19 сентября переговоры с ЕС и Украиной по газу, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы с господином (вице-председателем Европейской комиссии по энергетике Марошем -ИФ) Шефчовичем обсуждали эту дату (19 сентября - ИФ). И, насколько я слышал, что также и украинская сторона согласовала эту дату. Поэтому 19-е число будем считать согласованным. Мы готовы 19-го числа провести такие консультации", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]