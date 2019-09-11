Перевалка нефти в Новороссийске не возобновлена из-за шторма

Шторм в Новороссийске не утихает, работы по перевалке нефти и нефтепродуктов не возобновлены, сообщили журналистам в пресс-службе "Транснефти" .

"В остальных портах отгрузки осуществляются штатно, прием в систему и поставки на НПЗ идут по плану", - добавили в компании.