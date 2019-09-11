Правительство Азербайджана в октябре утвердит ОВОС для бурения разведочной скважины на блоке Шафаг-Асиман на Каспии

Правительство Азербайджана в октябре утвердит ОВОС по бурению разведочной скважины на перспективном блоке Шафаг-Асиман, заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы.

«Утверждение ОВОС правительством Азербайджана состоится в октябре. После утверждения документа к концу 2019 года начнется бурение разведочной скважины SAX01», - сказала Баятлы.

Ранее сообщалось, что глубина моря в районе бурения скважины «SAX01» составляет 624 метра. Буровые работы планируется начать в IV-ом квартале 2019 года с использованием полупогружной плавучей буровой установки «Гейдар Алиев». Буровые операции, включая тестирование скважины, займут 604 дня. При этом, буровые работы будут проведены в два этапа: первый из которых включает бурение и консервацию скважины, второй – тестирование и ликвидацию скважины. Компания предполагает, что перерыв между двумя этапами может составить от одного до трех лет в зависимости от наличия буровой установки для проведения испытаний на скважине.

По данным компании, ориентировочно, первый этап буровых работ на скважине «SAX01» завершится в III–ем квартале 2020 года. Основная цель бурения данной скважины заключается в оценке газовых запасов в продуктивных пластах «Надкирмакинская Песчаная», «Фасиля» (Перерыва) и «Балаханы» для последующей разработки контрактной площади Шафаг-Асиман».

Глубина моря в районе контрактной площади Шафаг-Асиман составляет 600-800 метров, глубина залегания нефтяных залежей – 6000-7000 метров. Первичные геологические исследования показывают, что на данной структуре имеются коллекторы с углеводородным потенциалом. Для изучение геологического строения контрактной площади и определения особенностей потенциальных коллекторов здесь были дважды проведены сейсмические исследования: двухмерная сейморазведка (2D) в период между 1995 и 1999 годами и 3D сейсмика – в 2012 году.

Ранее президент компании BP по региону Азербайджана, Грузии и Турции Гэри Джонс сообщил, что если по результатам бурения скважины «SAX01» будут получены промышленные запасы углеводородов, то Шафаг-Асиманг «может стать вторым Шах-Денизом».

Как сообщалось, глубина первой разведочной скважины на структуре Шафаг-Асиман составит порядка 6500-7000 метров, при бурении и здесь ожидаются высокое давление и высокие температуры.

По первоначальным оценкам SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР), запасы структуры Шафаг-Асиман составляют 500 млрд кубометров газа и 65 млн тонн конденсата.

Контракт на разработку блока между компаниями SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и BP Exploration был подписан в июле 2010 года и вступил в силу в июне 2011 года. Долевое участие сторон в контракте составляет 50% на 50%. Контракт рассчитан на 30 лет с возможностью продления еще на 5 лет.

Общая площадь блока Шафаг-Асиман составляет 1,1 тыс. кв. км.

По условиям контракта, если программа разведки подтвердит запасы нефти, то за каждые 100 млн баррелей бонус составит $1 млн. После начала коммерческой разработки на блоке в течение 3 дней должен быть выплачен бонус в размере $50 млн.

Помимо этого, BP Exploration ежегодно должна выплачивать поакровые платежи Азербайджану в размере $2 тыс. за каждый 1 кв. км контрактной площади.

Б.Рустамбеков