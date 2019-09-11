Азербайджан планирует в 2019г довести товарооборот до $100 млн - Мустафаев

Азербайджан намерен в 2019 году довести товарооборот со Свердловской областью РФ до $100 млн, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Торговые отношения между Азербайджаном и Свердловской областью развиваются по нарастающей. По итогам 2018 года он достиг $95 млн, и мы надеемся, что психологический показатель в $100 млн будет преодолен уже в текущем году", - сказал Мустафаев в среду в Баку на встрече с делегацией Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым.

По словам министра, этому должно поспособствовать открытие в текущем году Винного дома Азербайджана (в Екатеринбурге – ИФ) и ряд других проектов.

Мустафаев также подчеркнул высокий уровень торгово-экономических отношений между Азербайджаном и РФ, отметив, что товарооборот между двумя странами по итогам прошлого года вырос на 19%, за 7 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ещё на 23%.

А.Мамедов