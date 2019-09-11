РФ неизменно видит в Армении своего союзника и стратегического партнера - посол

Позиция Москвы по вопросам армяно-российских отношений не изменилась, Россия рассматривает Армению в качестве своего союзника и партнера, заявил в среду российский посол в Ереване Сергей Копыркин.
"Месседж новым властям Армении четкий: мы стратегические союзники и партнеры, братские народы и страны. Ни в коей мере позиция России не изменилась на этот счет. Насколько я понимаю, это соответствует и установкам руководства Армении", - сказал Копыркин журналистам в среду.
Российский дипломат не согласился с заявлениями о том, что существует какой-либо подтекст в том, что несколько бывших высокопоставленных чиновников Армении скрываются от следствия на территории России.
"Скажите мне, где вы видите такую тенденцию? Я ее не вижу. Если человек находится в России, это не значит, что он получил политическое убежище. Никакой тенденции или месседжа я не вижу", - отметил посол РФ.
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