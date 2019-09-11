Россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы в Эстонии по делу о шпионаже

В Эстонии Харьюский (Harju) уездный суд приговорил гражданина России к пяти годам тюрьмы за шпионаж, сообщила в среду газета Postimees.
В мае этого года Полиция безопасности (КаПо) задержала гражданина Российской Федерации (приводятся только инициалы А.А.), ему были предъявлены обвинения по статье о совершении действий ненасильственного характера против Эстонии, отмечает газета.
Суд в порядке согласительного производства приговорил его к пяти годам лишения свободы, а также к конфискации 1300 евро в пользу государства.
Пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп (Harrys Puusepp) сказал, что конкретные обстоятельства дела не разглашаются и после вынесения приговора, так как его расследование еще окончательно не завешено.
Издание отмечает, что по этой статье более длительные сроки заключения в Эстонии ранее не назначались.
По его данным, за последние годы в Эстонии задержаны по крайне мере 15 человек, завербованных российскими ФСБ или ГРУ. В частности, в нынешнем году 26 марта за был арестован сотрудник полиции безопасности Владимир Куликов.
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