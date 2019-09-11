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СНГ 11.09.2019 18:02

Болгарский премьер призвал не связывать задержание лидера организации "Русофилы" с отношениями с РФ

В болгарском руководстве не связывают обвинение представителю местной неправительственной организации "Русофилы" Николаю Малинову с отношениями с Россией, заявил в среду на правительственном заседании премьер Бойко Борисов.

"Этот "шпионский" скандал пытаются поставить на одну плоскость с нашими отношениями с Россией. Я не вижу никаких оснований для того, чтобы связывать одно и другое, - приводит слова Борисова болгарское агентство "Фокус". - Когда происходит нечто, с чем мы не согласны, реагирует МИД".

"Любой имеет право развивать деятельность в НПО. Одни поддерживают религию, другие культуру, третьим нравится Россия, другим - Америка", - добавил Борисов.

Накануне стало известно, что болгарская прокуратура предъявила обвинение в отношении лидера болгарского национального движения "Русофилы" Николая Малинова.

По словам заместителя генпрокурора республики Ивана Гешева, Малинов работал "на иностранные организации". Некоторые СМИ отмечают, что речь идет о Российском институте стратегических исследований (РИСИ) и общероссийской общественной организации "Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел".

Кроме того, Гешев отметил, что следователи обнаружили подготовленный Малиновым документ, в котором говорилось о "шагах, необходимых для того, чтобы полностью изменить геополитическую ориентацию Болгарии, отвернув ее от Запада и направив ее в сторону России".

Если Малинова признают виновным, то ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Ранее ряд СМИ сообщил ряд, в рамках дела о шпионаже в Болгарии задержаны секретарь и председатель болгарского движения "Русофилы" - Юрий Борисов и Николай Малинов.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия будет защищать членов движения "Русофилы".

"Крайне тревожные новости приходят из Болгарии. Серия задержаний, допросы и обвинения в "шпионаже" в адрес группы активных сторонников дружественных отношений с Россией", - написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

"Будем разбираться и будем решительно защищать. По всем линиям - дипломатической, общественно-политической и, если будет уместно, юридической", - заявил он.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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