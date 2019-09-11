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Дальнее зарубежье 11.09.2019 17:45

Еврокомиссия изучит решение Суда ЕС по OPAL

Прежде чем принимать дальнейшие действия по решению Суда ЕС по исключению для газопровода OPAL, надо его внимательно изучить, заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.

"Это решение суда подчеркивает важность принципа энергетической солидарности в Европейском союзе. Конечно, мы его изучим. Тщательно проанализируем в деталях, а потом решим, как действовать дальше", - сказал Шефчович, отвечая на вопрос о том, будет ли Еврокомиссия подавать апелляцию решение суда.

В ответ на уточняющий вопрос зампред ЕК отметил, что решение принято лишь в минувший вторник.

"Теперь мы должны выполнять законодательство", - объяснил Шефчович.

По его словам, Еврокомиссии предстоит подумать, как поступить в дальнейшем.

"У меня нет другой информации на этой стадии", - заключил еврокомиссар.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ГАЗОПРОВОД, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]