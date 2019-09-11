Закон об использовании атомной энергии вступил в силу в Узбекистане

Закон "Об использовании атомной энергии в мирных целях" подписан президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, опубликован в среду в официальных СМИ страны и вступил в силу.
"Закон имеет особое значение с точки зрения разработки единой государственной политики и стратегического направления в сфере развития атомной энергии и ее использования", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сената.
В этом законе из 59 статьей, который сенат одобрил 23 августа, воплощены такие основные принципы, как охрана жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, а также приоритетное значение охраны окружающей среды, обеспечение безопасности, открытость информации, запрет на производство ядерного оружия и других ядерно-взрывчатых устройств.
Принятый закон предусматривает, что отмена решения о сооружении ядерной установки и пункта хранения осуществляется президентом Узбекистана по предложению правительства страны. Кроме того, в соответствии с ним, рядовым гражданам можно будет посещать в ознакомительных целях ядерные объекты, запрашивать и получать от государственных органов информацию о безопасности намеченных к строительству, проектируемых, сооружаемых, эксплуатируемых и выводимых из эксплуатации ядерных установок, за исключением сведений, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну.
В декабре 2017 года между правительствами РФ и Узбекистана было подписано соглашение в области мирного использования атомной энергии.
В сентябре 2018 года подписано межправительственное соглашение о строительстве в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту. В соответствии с ним "Росатом" планирует построить в Узбекистане комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.
В качестве оптимального места для строительства АЭС выбрана площадка вблизи озера Тузкан Фаришского района Джизакской области.
Ранее глава "Узатома" Журабек Мирзамахмудов сообщил, что до конца года планируется подписать основной контракт с "Росатомом" для того, чтобы "опережающими темпами со следующего года приступить к строительству внешней инфраструктуры и необходимых объектов".
Президент Узбекистана в феврале текущего года утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы. Ее основной целью к 2030 году является сооружение и начало безопасной эксплуатации АЭС общей мощностью 2,4 ГВт. Строительство станции планируется начать в 2022 году с привлечением российского кредита.
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