Девятерых биатлонистов сборной Казахстана оправдали по делу о допинге

Антидопинговая панель Международного союза биатлонистов (IBU) сняла все обвинения в допинге с девятерых членов сборной Казахстана по биатлону, сообщил союз биатлонистов республики.
Заседание по делу отстраненных от соревнований казахстанских спортсменов состоялось в Инсбруке 24 июня, однако постановление по решению данного заседания "стало известно только сегодня", говорится в сообщении союза, распространенном в среду.
"Со всех спортсменов сборной снимаются обвинения в нарушении антидопинговых правил, отменяется отстранение от участия в стартах международных соревнований под эгидой IBU", - сообщил союз.
В ноябре 2018 года IBU временно отстранил девятерых казахстанских биатлонистов от международных соревнований из-за антидопингового разбирательства, начатого в феврале 2017 года. Сборная Казахстана по биатлону тогда принимала участие в этапах кубка мира, которые проходили в итальянском городе Антерсельва. Итальянская полиция провела обыск номеров спортсменов и тренеров сборной Казахстана. Поводом для обыска стала выброшенная в мусорный контейнер коробка с использованными медикаментами, которая принадлежала команде Казахстана.
В числе отстраненных от соревнований спортсменов были Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Ян Савицкий, Максим Браун, Анна Кистанова, Антон Пантов и Василий Подкорытов.
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