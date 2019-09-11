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СНГ 11.09.2019 17:33

Девятерых биатлонистов сборной Казахстана оправдали по делу о допинге

Антидопинговая панель Международного союза биатлонистов (IBU) сняла все обвинения в допинге с девятерых членов сборной Казахстана по биатлону, сообщил союз биатлонистов республики.

Заседание по делу отстраненных от соревнований казахстанских спортсменов состоялось в Инсбруке 24 июня, однако постановление по решению данного заседания "стало известно только сегодня", говорится в сообщении союза, распространенном в среду.

"Со всех спортсменов сборной снимаются обвинения в нарушении антидопинговых правил, отменяется отстранение от участия в стартах международных соревнований под эгидой IBU", - сообщил союз.

В ноябре 2018 года IBU временно отстранил девятерых казахстанских биатлонистов от международных соревнований из-за антидопингового разбирательства, начатого в феврале 2017 года. Сборная Казахстана по биатлону тогда принимала участие в этапах кубка мира, которые проходили в итальянском городе Антерсельва. Итальянская полиция провела обыск номеров спортсменов и тренеров сборной Казахстана. Поводом для обыска стала выброшенная в мусорный контейнер коробка с использованными медикаментами, которая принадлежала команде Казахстана.

В числе отстраненных от соревнований спортсменов были Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Ян Савицкий, Максим Браун, Анна Кистанова, Антон Пантов и Василий Подкорытов.

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Тэги: КАЗАХСТАН, БИАТЛОН, ДОПИНГ, ОПРАВДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]