Россия и Саудовская Аравия готовят к подписанию большой пакет документов по сотрудничеству

Россия и Саудовская Аравия в преддверии визита главы российского государства готовят к подписанию большой пакет документов.

"Я не буду сейчас конкретику анонсировать, но могу сказать, что готовится очень большой, солидный пакет документов", - сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Несколько десятков проектов", - уточнил он.