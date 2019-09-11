Россия и Саудовская Аравия готовят к подписанию большой пакет документов по сотрудничеству

Россия и Саудовская Аравия в преддверии визита главы российского государства готовят к подписанию большой пакет документов.
"Я не буду сейчас конкретику анонсировать, но могу сказать, что готовится очень большой, солидный пакет документов", - сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Несколько десятков проектов", - уточнил он.
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