В Дамаске обвинили Израиль в экспансионизме

Власти Сирии осуждают заявления премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о планах распространить суверенитет страны на Иорданскую долину, сообщает в среду сирийское агентство САНА со ссылкой на источник в МИД Сирии.
"Сирия решительно осуждает заявления премьера Израиля", - приводит агентство слова собеседника.
При этом в МИД страны отметили, что такие заявления Нетаньяху имеют "экспансионистскую природу".
Израильский премьер Нетаньяху заявил накануне, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября намерен распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину.
"Есть одно место, на которое мы можем распространить израильский суверенитет после выборов", - сказал Нетаньяху. Он пояснил, что речь идет как раз об Иорданской долине и о ряде территорий к северу от Мертвого моря.
Кроме того, премьер подтвердил намерение аннексировать возведенные на Западном берегу Иордана еврейские поселения, пообещав действовать по этому вопросу в координации с президентом США Дональдом Трампом.
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