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Дальнее зарубежье 11.09.2019 19:12

В Дамаске обвинили Израиль в экспансионизме

Власти Сирии осуждают заявления премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о планах распространить суверенитет страны на Иорданскую долину, сообщает в среду сирийское агентство САНА со ссылкой на источник в МИД Сирии.

"Сирия решительно осуждает заявления премьера Израиля", - приводит агентство слова собеседника.

При этом в МИД страны отметили, что такие заявления Нетаньяху имеют "экспансионистскую природу".

Израильский премьер Нетаньяху заявил накануне, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября намерен распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину.

"Есть одно место, на которое мы можем распространить израильский суверенитет после выборов", - сказал Нетаньяху. Он пояснил, что речь идет как раз об Иорданской долине и о ряде территорий к северу от Мертвого моря.

Кроме того, премьер подтвердил намерение аннексировать возведенные на Западном берегу Иордана еврейские поселения, пообещав действовать по этому вопросу в координации с президентом США Дональдом Трампом.

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Тэги: СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ, ПОЛИТИКА, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]