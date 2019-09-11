GE продаст акции Baker Hughes на $3 млрд, сократит долю в компании до менее 50%

Американский промышленный конгломерат General Electric Co. (GE) намерен продать акции Baker Hughes (BHGE) примерно на $3 млрд, что приведет к снижению доли GE в нефтесервисной компании до менее 50%.
GE готовит вторичное размещение 105 млн обыкновенных акций класса "A" BHGE и может продать еще 15,75 млн акций в рамках опциона доразмещения, сообщила компания. При этом сама BHGE не будет продавать акции и не получит поступлений от размещения бумаг.
BHGE также выкупит у GE собственные акции класса "B" на $250 млн.
Топ-менеджеры GE неоднократно заявляли о намерении сократить долю в BHGE, образованной в результате слияния нефтегазового подразделения GE с Baker Hughes в 2017 году. В результате сделки GE стала владельцем 62,5% акций BHGE.
В прошлом году GE продала акции компании на сумму $4 млрд, что сократило ее долю в BHGE до 50,2%. В результате готовящегося размещения "GE и ее дочерние компании перестанут владеть более 50% акций BHGE", говорится в пресс-релизе BHGE.
После размещения 105 млн акций BHGE класса "A" и продажи акций класса "B" на $250 млн, доля GE в компании упадет ниже 40%, пишет The Wall Street Journal.
GE более не будет включать финансовые результаты Baker Hughes в свою отчетность и спишет порядка $7,4 млрд в результате сокращения своей доли в компании и стоимости акций BHGE. Финальные суммы поступлений от продажи акций и размер списания будут зависеть от цены размещения бумаг.
В прошлом месяце известный специалист по бухгалтерскому учету Гарри Макрополос, выявивший в свое время финансовую пирамиду Бернарда Мейдоффа, заявил о попытках GE скрыть проблемы с помощью мошенничества с финансовой отчетностью. По его мнению, GE неверно отражал в отчетности прибыль, капитал и денежные средства BHGE.
В результате сделки GE потеряет контроль над советом директоров BHGE: компания сможет сохранить в нем лишь одного своего представителя вместо пяти ранее, и этим представителем будет ветеран GE Джон Райс.
Акции GE стабильны на предварительных торгах в среду, Baker Hughes - теряют в цене 3,4%.
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